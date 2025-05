Sampdoria, l'errore di Niang simbolo del fallimento

Getty Images

La sliding door della Sampdoria è nei minuti finali della trasferta con la Juve Stabia, ultima giornata di campionato. Con una vittoria i blucerchiati sarebbero rimasti in Serie B,. E disperazione sul volto dell'attaccante senegalese che un anno fa aveva salvato l'Empoli in Serie A segnando nel recupero dell'ultima giornata proprio in una situazione simile a quella vissuta in questa stagione.

- Stavolta non è andata benissimo, quello che doveva diventare il l'uomo-copertina di una squadra che puntava a tornare subito in A è diventato uno dei giocatori contro il quale i tifosi puntano il dito. Per capire com'è arrivato Niang a Genova bisogna fare un passo indietro: alla fine di quella stagione con l'Empoli il classe '94 rimane svincolato,che si è dovuto operare per una frattura del malleolo mediale, a causa del quale era stato anche temporaneamente reintegrato Fabio Borini.

- Nei piani della Sampdoria Niang doveva essere quel giocatore che avrebbe fatto fare il salto di qualità all'attacco blucerchiato,. L'ultimo a metà marzo contro la Reggiana. Il contratto dell'attaccante con i blucerchiati è in scadenza tra un mese e probabilmente lascerà Genova, chiudendo un rapporto con un rimpianto enorme: se quel pallone fosse entrato...