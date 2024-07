Sampdoria, l'Inter frena per Leoni: richieste troppo alte. E Pio Esposito...

Getty Images

Il nome più caldo in casaè sicuramente quello di Giovanni. Il baby difensore piace a mezza Serie A, specialmente dopo lo spezzone di campionato disputato l'anno scorso in blucerchiato, alla corte di Andrea Pirlo. Nonostante sia giovanissimo (è un classe 2006) Leoni ha subito convinto per personalità, la Samp lo ha riscattato immediatamente dal Padova e ora le big del calcio italiano si stanno muovendo per lui,su tutte.La trattativa tra il Doria e i nerazzurri sembrava ben avviata ma la richiesta della Samp per il suo gioiellino sembrerebbe frenare Marotta. La Samp ha riscattato Leoni per 1,5 milioni, e adesso chiede non meno diper il talentino. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club milanese (ritenuto comunque in pole per Leoni) considererebbe però troppo alte le pretese genovesi.

L'Inter ha parecchie carte da giocarsi con la Samp, a partire dai cartellini dei vari giocatori che piacciono ad Accardi. Uno in particolare è Pio, centravanti leva 2005 considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano. A breve, forse già oggi, l'Inter stando a Nicolò Schira prenderà una decisione in merito al futuro del ragazzo, che piace molto anche allo Spezia, dove ha giocato l'anno scorso.