Sampdoria, Manfredi: 'Il nostro progetto va dai 3 ai 5 anni. Accardi scelto dopo mesi, il salary cap e Ferrero...'

Sono settimane calde per il presidente dellaMatteo, impegnato nella costruzione di una squadra capace di lottare subito per la promozione in Serie A: "Le nostre giornate passano con. La scorsa stagione ho compreso ancora di più la mia responsabilità nei confronti dei tifosi. Aggiungo che la Serie B a mio avviso è ancora sottovalutata a livello di contenuti multimediali nazionali e internazionali" ha detto a La Gazzetta dello SportIl primo step è stato il lungo contratto offerto ad Accardi: "Sono convinto che il calcio abbia una visione un po’ miope, con la tendenza a fare scelte di breve termine per non rischiare di essere schiavi di impegni lunghi. Ho invece preferito in un ruolo-chiave come questo dare continuità al progetto sul medio termine.ha vinto la B, conosce bene il nostro ambiente, sa lavorare con budget definiti, che troverà anche a casa nostra. Ha dimostrato pure di riuscire a individuare talenti e valorizzarli, la filosofia che deve prendere il calcio e prenderà la Samp"

Ovviamente il nuovo dirigente si confronta già con Pirlo: "Sì, da tempo, ma questi paletti ci obbligano a lavorare più alacremente del normale. Il blocco del mercato è un fardello con cui fare i conti. Il nostro mister ha grandi capacità tecniche ed umane.. Il prossimo sarà il 13° anno in B dal 1946 ad oggi. E il nostro progetto va dai tre ai cinque anni".Quest'anno ci sarà il nodo del salary cap: "Vuol dire mettere il 40% di ogni euro superiore a tale tetto come garanzia cash. Le nostre ambizioni ci impongono di dover considerare uno sforamento. La storia recente della B dice che le squadre promosse hanno avuto un monte ingaggi proiettato oltre i 20 milioni. Avere soldi e vincere non è scontato ma è un po' più facile che farlo con budget sostenibili.. Mi auguro che questo tema non ritorni più in futuro". E sui singoli in chiusura: "L'anno di Pedrola? Deve esserlo. Per noi è un nuovo acquisto, visto il lungo stop per infortunio: può fare la differenza.. Dico solo che la sostenibilità è parte fondante del nostro progetto"