A breve la Sampdoria avrà ufficialmente un nuovo presidente. Matteo Manfredi di fatto è già il numero uno di Corte Lambruschini, ma la carica verrà anche ratificata con tutti i crismi durante questa sosta per le nazionali. La prima partita sulla poltrona più importante del club doriano dovrebbe essere quindi il derby ligure con lo Spezia, se le tempistiche verranno rispettate. Ci sono infatti alcuni passaggi formali da rispettare prima dell'ufficialità.



Per prima cosa, dovrà essere convocata l'Assemblea ordinaria degli Azionisti, presumibilmente pubblicata entro questa settimana anche perché in base allo statuto l'avviso deve rimanere in pubblicazione almeno 15 giorni prima della data della convocazione. Quindi, se la convocazione dovesse essere diramata nelle prossime ore, l'Assemblea potrebbe tenersi prima dello Spezia in programma il 24 novembre.



Manfredi vedrà anche Marco Lanna, che secondo Il Secolo XIX fino ad oggi non avrebbe avuto alcun contatto con la proprietà. L'incontro è stato fissato per il fine settimana, presenti oltre a Lanna e Manfredi anche Raffaele Fiorella, amministratore delegato 'in pectore' del Doria e membro del CdA. In questo summit verrà chiarito il ruolo e il futuro di Lanna, confrontandosi con l'ex difensore blucerchiato. Oltretutto, se Lanna dovesse abbandonare il CdA andrà sostituito, dal momento che il numero minimo dei componenti è tre.