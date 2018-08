Esattamente come successo la scorsa estate, la Sampdoria torna a sognare Munir El Haddadi. Dopo una stagione positiva all'Alavés, le quotazioni dell'attaccante spagnolo sono nuovamente risalite a Genova, anche perchè la dirigenza blucerchiata è alla ricerca di un profilo simile per completare il reparto offensivo a disposizione di mister Giampaolo.



Stando a Il Secolo XIX arrivano conferme dalla Spagna sull'interesse di Corte Lambruschini per il calciatore. La trattativa per Munir però sembra piuttosto complicata. Sul giocatore sarebbe infatti piombato con prepotenza il Siviglia. Il club andaluso starebbe orchestrando con il Barcellona un'operazione complessa, che coinvolgerebbe anche Aleix Vidal.