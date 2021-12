In casa Sampdoria, le gerarchie per quanto riguarda il ruolo di terzino sono ben definite. Da un lato gioca sempre Bartosz Bereszynski, dall’altro Tommaso Augello. Le due riserve di fatto sono Nicola Murru, utilizzato a singhiozzo, e Depaoli, quasi mai impiegato da D’Aversa. Anzi, addirittura sulla destra spesso l’allenatore ha preferito adattare altri giocatori.



Secondo Il Secolo XIX l’allenatore sarebbe intenzionato a ricercare due terzini di riserva con caratteristiche diverse riseptto a Murru e Depaoli, soprattutto più affidabili in copertura. Per questo motivo entrambi potrebbero partire a gennaio, per lasciare spazio ad altri due profili.