Ci sono le questioni societarie di cui discutere, certo, ma ci sono anche altre vicende che impegnano in maniera continua la Sampdoria. Una delle situazioni a cui la dirigenza blucerchiata tiene maggiormente è quella legata al nuovo centro sportivo, e ai lavori connessi. In questi giorni il club doriano è alla ricerca di impianti da gioco a Genova, da recuperare e per favorire i ragazzi residenti in città. Alcuni emissari della Samp hanno già visionato parecchie strutture da Levante a Ponente e nei prossimi giorni arriverà una decisione, per poi cercare l'accordo.



Previste trasformazioni significative anche al Mugnaini. A fine stagione verrà rifatto il sintetico del 'Comunale', ormai logoro. Diverso il discorso per quanto riguarda il '3 Campanili': la Samp è subentrata alla Parrocchia di Bogliasco, la concessione scadrà a dicembre e il Doria chiederà al Comune di anticipare le tempistiche per il bando della nuova concessione, in modo da accelerare i lavori di rifacimento. La soluzione è al vaglio delle parti in causa, dato che la manifestazione di interessi è già stata fatta. Secondo Il Secolo XIX, la Samp potrebbe anche cimentarsi in interventi compensativi sul territorio comunale, ad esempio per quanto riguarda lo Stadio del Nuoto. Il 3 Campanili potrebbe diventare la casa della Primavera blucerchiata per la prossima stagione, ma per omologarlo serviranno alcuni interventi corposi. Ad esempio il campo potrebbe essere allungato verso il lato Sessarego, inglobando l'attuale campo da calcetto. Grandi manovre anche per quanto riguarda la prima squadra. Verranno preparati due campi nella zona superiore, cambiando l'orientamento del terreno di gioco, non più dal mare verso i monti ma andando da collina a collina. La Samp avrebbe così la possibilità di allungarsi verso il lato San Bernardo - avendo recentemente rilevato i terreni dai privati - trovando lo spazio per creare due campi (entrambi regolamentari). Sarà una soluzione particolarmente utile in inverno, perchè il manto erboso grazie all'utilizzo alternato si preserverà meglio.