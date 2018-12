La voce era suggestiva, e logicamente molto stuzzicante per buona parte dei tifosi della Sampdoria: un ritorno di Luis Muriel in effetti avrebbe infiammato buona parte del Ferraris, specialmente ora che i blucerchiati sono alla ricerca di un attaccante. L'indiscrezione, nata in Italia e ripresa anche in Spagna, non avrebbe però una possibilità reale di concretizzarsi a gennaio.



Nonostante Muriel stia faticando a trovare spazio al Siviglia, la Sampdoria non potrebbe accoglierlo a causa dei posti a disposizione per gli extracomunitari. Le slot doriane sono infatti tutte occupate, e secondo Il Secolo XIX neppure l'eventuale cessione di Tavares - destinato al rientro in Brasile - potrebbe liberarne una.



La suggestione quindi sembra destinata a rimanere tale, anche se il colombiano al Sanchez-Pizjuan non sta giocando con regolarità: solo 116 minuti su cinque apparizioni complessive in questo campionato (e 1 gol, al Barcellona). Va leggermente meglio in Europa League, dove Muriel ha segnato 3 reti tra qualificazioni e gironi, con 9 presenze quasi tutte da subentrante.