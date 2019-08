ha salutato la. Il secondo portiere blucerchiato ieri ha rescisso il suo contratto con il club ligure per accasarsi al Reading, e la sua decisione ha colto di sorpresa Corte Lambruschini, che adesso dovrà valutare un sostituto. Rafael era arrivato a Genova convinto di giocarsi una maglia da titolare in vista della prossima stagione, ma l'acquisto a titolo definitivo di Audero ha cambiato la strategia dell'ex Napoli.La società di Ferrero ora dovrà decidere quale strada intraprendere. Gli uomini mercato doriani stanno riflettendo su vari profili, più o meno giovani: la Samp comunque avrebbe deciso di non approfondire ad esempio i discorsi con Stefano, quarantenne e svincolato ma alla ricerca di una piazza dove sentirsi ancora protagonista. Secondo Il Secolo XIX non troverebbe riscontro neppure l'indiscrezione di un possibile ritorno di Cristian Puggioni, libero dopo l'esperienza con il Benevento.Una delle possibilità che sta soppesando la Samp è anche quella di promuovere Wladimiroa secondo portiere. Il giocatore, classe 1995, è da anni di proprietà del Doria e ha giocato con Como, Savona, Livorno, Bassano, Gavorrano e Lucchese, disputando nello scorso campionato un'ottima stagione in Toscana. Sino a poco tempo fa, Falcone veniva considerato in uscita, ma ora potrebbe rimanere.