L'eventuale ripresa del campionato metterà la Sampdoria di fronte ad una situazione spinosa da risolvere: il nodo è quello relativo ai portieri, perchè dei tre presenti in rosa ad oggi, soltanto Audero ha un contratto in scadenza oltre giugno (il suo accordo con la Samp è fino al 2023). Gli altri due, ossia Andrea Seculin e Wladimiro Falcone, termineranno il loro periodo con la Samp a giugno 2020. Per questo motivo il Doria si troverebbe, in caso di Serie A a luglio, a giocare con un solo portiere, utilizzando come dodicesimo il giovane Raspa della Primavera. La soluzione, ovviamente, non sembra solleticare troppo mister Ranieri.



La Sampdoria sta quindi studiando due alternative: una sarebbe quella di prolungare l'accordo con Seculin o Falcone, mentre l'altra opzione sarebbe quella di riportare a Genova Vid Belec, prestato ad inizio stagione all'Apoel Nicosia. A Cipro sta giocando dal titolare, la squadra aveva inserito soltanto un diritto di riscatto (l'obbligo era legato soltanto all'approdo ai preliminari di Champions) e secondo Il Secolo XIX aveva provato a gennaio a riscattarlo comunque, però offrendo troppo poco. Potrebbe essere lo sloveno il portiere di esperienza da affiancare ad Audero.