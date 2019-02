Lasi è rimessa in moto e lo ha fatto sotto il sole del “Mugnaini” di Bogliasco. Come di consueto alla ripresa degli allenamenti i blucerchiati sono stati divisi in due gruppi: seduta rigenerante per i blucerchiati più impiegati nella sfida con il Cagliari – compreso Lorenzo Tonelli – e allenamento completo per tutti gli altri disponibili, che hanno disputato una serie di partitelle a tema su campo ridotto integrati da una mista Primavera-U17. Programmi individuali specifici, stilati in base alle esigenze personali, terapie, fisioterapia, piscina e palestra per Edgar Barreto, Gianluca, Nicola Murru e Gastón. Domani, mercoledì, c’è un doppio in agenda.