La Sampdoria, dopo la sconfitta con il Milan, tornerà oggi ad allenarsi con vista sullo Spezia. I blucerchiati sperano di recuperare alcuni elementi, in particolare in difesa. Murillo e Ferrari, per esempio, hanno giocato pur da acciaccati, e la speranza è che nessuno dei due abbia problemi futuri. Attesa però soprattutto per il ginocchio di Omar Colley.



Il difensore gambiano, infortunatosi al ginocchio con il Verona, ha saltato la sfida con i rossoneri. L'obiettivo blucerchiato è quello di recuperare il centrale in vista della sfida con lo Spezia, cruciale in ottica salvezza.