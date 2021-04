Oggi per la Sampdoria andrà in scena la seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione. L'incontro, tenuto sia in presenza che da remoto, avrà come tema principale l'approvazione del bilancio per l'anno appena concluso. La società del presidente Ferrero molto probabilmente ripeterà il rosso dello scorso anno, con una cifra complessiva prevista tra i 13 e i 15 milioni di euro.



Con l'occasione, si approfondiranno pure altre tematiche, ad esempio quelle legate agli ormai celebri lavori al Mugnaini, la valorizzazione del brand al di fuori del territorio nazionale e le celebrazioni per il trentennale dello Scudetto.