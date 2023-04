Il fantasista della Sampdoria Abdelhamid Sabiri sta vivendo un momento complicato a Genova. Addirittura il giocatore marocchino, rientrato dalle nazionali con, pare, una leggera febbre non è stato convocato da Stankovic per la partita con la Roma. Spifferi da Bogliasco raccontano di una scelta del tecnico, che avrebbe ritenuto il giocatore poco 'presente' alla causa Samp.



Oggi al Mugnaini dovrebbe andare in scena un confronto tra Stankovic e Sabiri. L'allenatore serbo proverà a sondare la disponibilità dell'ex Ascoli, che proprio il mister blucerchiato aveva sostituito durante il primo tempo della partita con il Bologna a causa dell'atteggiamento tenuto dal marocchino, decidendo di non impiegarlo più nonostante le difficoltà doriane.