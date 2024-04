Sampdoria, oggi le firme tra Manfredi e Ferrero: Viperetta fuori dal club

Oggi lavivrà un passaggio formale ma nel contempo storico nella vita del club. Il giorno tanto atteso infatti è arrivato: tra poche ore, nella tarda mattinata presso il Tribunale di Milano, davanti al giudice Daniela Marconi ci sarà la quarta ed ultima udienza relativa all'ormai nota ennesima azione legale mossa dall’ex presidente Massimotramite la Ssh Holding e il suo trustee Gianluca Vidal, contro la nuova proprietà rappresentata da Matteo Manfredi. La giornata sarà campale perché, con le firme, Massimo Ferrero uscirà definitivamente e per sempre dal club in cui era entrato nell'agosto di ormai quasi dieci anni fa.

Dopo il rinvio dello scorso 20 marzo infatti ricorda Il Secolo XIX oggi verranno apposte finalmente le firme chee annullerà i ricorsi presentati da Vidal al Tribunale milanese, che avevano l'obiettivo dichiarato di annullare la cessione della Samp. Contestualmente, cadrà anche il ricorso presentato da Manfredi contro Ferrero al Tribunale di Roma per risarcimento dovuto alle turbative estive, che a dire dell'attuale proprietario avevano inficiato il calciomercato doriano.La firma sugli accordi farà uscire del tutto Ferrero dalla storia della Sampdoria: il suoA rappresentare la società sarà presente l’avvocato Francesco De Gennaro di Dla Piper, che ha seguito interamente la vicenda. La fumata bianca dovrebbe di fatto essere una formalità: l'intesa, già raggiunta venti giorni fa, prevede un accordo che chiuderà ogni vicissitudine futura e sancirà il definitivo addio di Ferrero dal club. Il rinvio era legato ad alcuni dettagli formali che sarebbero stati espletati: fronte Sampdoria trapela grande tranquillità, la volontà è di chiudere così come da parte (pare) dei legali di Ferrero, nonostante le ultime sparate dell'ex presidente, che aveva parlato di "accordo che ancora non c'è".