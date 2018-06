Quello di oggi sarà un incontro utile per guardarsi in faccia, per chiarire le reciproche posizioni e per decidere il futuro di Emiliano Viviano. Il portiere della Sampdoria non ha mai fatto mistero di voler rimanere a Genova, e si è detto anche piuttosto sorpreso della decisione del club blucerchiato di metterlo sul mercato per virare verso altre piste. In data odierna è previsto a Milano un summit tra la dirigenza doriana e l'entourage di Viviano (forse alla presenza dello stesso giocatore) che si rivelerà fondamentale per decidere le prossime mosse in merito all'estremo difensore di Fiesole.



In pole per Viviano, più che lo Sporting Lisbona, c'è il neopromosso Parma, alla ricerca di un portiere: l'ex Arsenal in questo momento sarebbe al primo posto nella lista della spesa dei gialloblù. Nel frattempo la Sampdoria monitora le eventuali alternative. Piace moltissimo Skorupski, la Roma chiede tanto (10 milioni) ma la mancata partecipazione del portiere polacco al Mondiale potrebbe limare verso il basso le richieste economiche giallorosse per il suo cartellino.