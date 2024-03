Sampdoria, Piccini attende il via libera: può tornare in gruppo

A gennaio, laha trovato sul mercato il giocatore che cercava, ossia il difensore di esperienza in grado di puntellare il reparto. Sin dal primo istante del suo approdo in blucerchiato infatti Cristianosi è imposto come un titolare: Pirlo lo ha lanciato nella mischia da subito, e il centrale ha ricambiato con prestazioni importanti, di personalità. L'ex Valencia ha giocato cinque partite di fila dal primo minuto, salvo poi infortunarsi 'salendo le scale' di Bogliasco. Piccini in queste settimane è mancato molto alla Samp: ha saltato Feralpi, Ascoli e Bari, e un suo ritorno servirebbe tantissimo in vista di lunedì, quando Pirlo dovrà fare a meno disqualificato. Il giocatore però non è ancora tornato con il gruppo: difficilmente sarà disponibile per Pasquetta da titolare, anche se la speranza dello staff sanitario doriano e del mister è quella di averlo magari anche solo in panchina.Gli allenamenti della ripresa saranno cruciali in questo senso: se dovesse arrivare il, iniziando a mettere nel mirino la sfida con la Ternana, magari anche solo per dare garantire uno scampolo di gara nel finale o comunque un'alternativa in più in panchina.