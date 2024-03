Sampdoria, con la Ternana torna Verre, e forse Piccini. Mentre Esposito...

Lorenzo Montaldo

La partita della Sampdoria con la Ternana, dopo la sosta, potrebbe coincidere con alcuni rientri per la squadra di Andrea Pirlo, che praticamente da inizio stagione sta facendo i conti con una quantità spropositata di infortuni e di giocatori out per problemi fisici. Un'assenza pesante nelle ultime giornate è stata sicuramente quella di Sebastiano Esposito: da Bogliasco non si sbilanciano dopo l'ennesima ricaduta patita dall'attaccante, la speranza era quella di riaverlo in panchina per la gara con gli umbri, ma le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.



Alla Samp era mancato anche Valerio Verre, rientrato in campo con la Feralpisalò dopo la nota vicenda di mercato per cui il giocatore era stato messo fuori rosa. Il trequartista aveva disputato una gran partita, condita da un gol e due assist, ma da lì il numero 10 non si è più visto. In maniera abbastanza incredibile, Verre è stato colpito da un infortunio e ha saltato Ascoli e Bari per un affaticamento muscolare, dovrebbe però tornare a disposizione per il lunedì di Pasquetta.



Il turno post sosta potrebbe essere fondamentale anche per Cristiano Piccini, difensore arrivato a gennaio per puntellare un reparto in difficoltà, ma costretto ad alzare bandiera bianca negli ultimi tre turni a causa dell' (ennesima) lesione muscolare in casa Samp, nel suo caso al bicipite femorale sinistro. Il cronoprogramma per l'ex Valencia dovrebbe prevedere un rientro in gruppo la prossima settimana, per andare almeno in panchina lunedì.