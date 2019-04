Dopo un primo anno vissuto un po' in sordina, la scorsa stagione Dennis Praet ha preso in mano la Sampdoria e in questo campionato il centrocampista belga si è imposto come uno dei leader del reparto mediano blucerchiato. Attualmente, il numero 10 doriano è uno dei calciatori più importanti della rosa blucerchiata, ma non ha dimenticato le difficoltà iniziali. "Al primo anno avevo bisogno di tempo per abituarmi al gioco di mister Giampaolo" ha raccontato proprio Praet a Sport/Voetbalmagazine. "Dopo aver lavorato per tre anni con lui, posso dire di aver memorizzato tutto. Praticamente gioco con il pilota automatico, e nel frattempo noto nel guardare i nuovi arrivati che la tattica richiede tanto pensiero. Questa è per me la stagione della conferma. Mi sento un giocatore fondamentale e penso di poter essere di aiuto alla squadra. Inoltre, sento di continuare a fare progressi". In passato Praet sembrava vicinissimo alla Juventus. L'approdo in bianconero, però, non si è concretizzato: "Tutte le parti dovevano essere soddisfatte e non era questo il caso" ha spiegato l'ex Anderlecht "ora tutta questa faccenda appartiene al passato, non ho rimpianti nel non essere approdato alla Juventus". Eppure, il mercato ferve attorno al centrocampista blucerchiato: "C’è molto interesse, e questo è un segnale che sto facendo bene con la Sampdoria" conferma Praet. Gli obiettivi per il futuro però sono ben chiari nella testa del giocatore: "Se parliamo di lungo termine, vorrei andare a giocare in una squadra più grande, ogni tanto mi piace cambiare obiettivi. Devi sempre essere più affamato" ha concluso il numero 10 blucerchiato.