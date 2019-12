Rinforzi in attacco cercasi: la Sampdoria e la Spal condividono alcune difficoltà di classifica, e pure la sterilità in fase di finalizzazione. Per questo motivo le due società starebbero ragionando su alcuni movimenti di mercato, e potrebbero imbastire uno scambio tra l'attaccante blucerchiato Gianluca Caprari e il centravanti biancoazzurro Andrea Petagna.



Secondo Tuttosport i club avrebbero già abbozzato un accordo per riportare a Genova il centravanti scuola Milan, inviando alla corte di Semplici l'ex Pescara. La Samp preferirebbe Petagna all'altro profilo in uscita dalla Spal, ossia Paloschi, e sembra intenzionata a proseguire le sue manovre per arrivare al giocatore classe 1995.