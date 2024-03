Sampdoria, prima giornata genovese per Molango. Ferrero e Manfredi, accordo più vicino

E' iniziata l'avventura genovese di Maheta Molango, nuovo componente del CdA della Sampdoria e collaboratore di Matteo Manfredi, conosciuto a Londra dal neo presidente blucerchiato ed entrato ufficialmente da qualche giorno nel board del club ligure. Ieri Molango ha avuto una giornata impegnativa a Genova, per conoscere da vicino il mondo doriano: prima ha visitato lo stadio Ferraris, poi si è diretto a Bogliasco per vedere da vicino il centro sportivo. In serata, il dirigente ha lasciato Genova.



Nel frattempo, continua la 'battaglia' a livello legale tra i nuovi azionisti della Samp Manfredi e Radrizzani e l'ex presidente Massimo Ferrero. Anche ieri gli studi legali delle parti, Sport Spettacolo holding, trust Rosan e Blucerchiati, hanno lavorato per cercare l’intesa a cinque giorni all’udienza, fissata per il 13 marzo dal giudice Daniela Marconi del Tribunale di Milano.



Secondo Il Secolo XIX ci sarebbero stati dei passi avanti verso una possibile intesa: sarebbe una soluzione ottimale, che permetterebbe alle parti in causa di risolvere la vicenda senza duelli legali. Ciò 'libererebbe' la Samp da vari capestri e situazioni complesse da gestire, importanti anche in ottica futura. La sensazione è che su alcuni aspetti la fumata bianca sia più plausibile, meno su altri versanti, ed è lì che si sta giocando la partita tra gli avvocati. In mancanza di un accordo , sarà il giudice a doversi esprimere sul ricorso di sequestro.