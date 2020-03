Il rinvio di Sampdoria-Hellas Verona, in programma inizialmente questa sera allo stadio Ferraris, potrebbe servire ai blucerchiati per normalizzare la situazione legata agli infortunati. L'infermeria del Mugnaini in vista della sfida con i gialloblù, infatti, era particolarmente piena. Oltre a Thorsby (fastidi a un ginocchio) e Linetty (problema al flessore accusato nella partitella sostitutiva di Inter-Samp) il Doria rischiava anche di perdere per questa sera anche Lorenzo Tonelli.



Ieri il centrale ex Napoli aveva lavorato a parte, a causa di un fastidio al ginocchio. Tonelli sarebbe stato a forte rischio in caso di partita, tanto è vero che Ranieri aveva provato a lungo Colley in coppia con Yoshida. Pure il centrale gambiano tra parentesi non era al meglio, perchè in settimana aveva sofferto di problemi gastrointestinali. Probabilmente comunque le condizioni di Tonelli verranno valutate dallo staff sanitario della Sampdoria in mattinata, scrive Il Secolo XIX.