Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, parla al canale ufficiale del club doriano dopo la partita vinta 2-1 contro la Fiorentina: "Oggi è un giorno speciale, è la festa degli innamorati e quindi auguri a tutti loro. Il gol? Importante, come importante era vincere. Fortunatamente ci siamo riusciti e siamo stati bravi ad ottenere i tre punti. La partita è stata difficile, ma noi siamo stati bravi a soffrire e sfruttare le poche occasioni che ci sono capitate".



ENTRATO A GARA IN CORSO - "Io e Candreva entrati a gara in corso? Abbiamo una rosa importante che permette il mister di variare".



SULLA CLASSIFICA - "Abbiamo trenta punti e dobbiamo restare con i piedi per terra. Personalmente quella di oggi è una rete importante, perché mi permette di superare Bassetto nella classifica di tutti i tempi. Davanti c’è solo Mancini, ma è giusto che sia lì".