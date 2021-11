Ieri, nella sconfitta della Sampdoria, non si è visto Fabio Quagliarella. L'attaccante blucerchiato è rimasto in panchina per tutti e novanta i minuti, a causa sia di scelta tecnica che di problemi fisici. L'attaccante doriano infatti sarebbe partito tra le riserve a prescindere dalle sue condizioni: l'allenatore aveva scelto Caputo, spingendo il numero 27 verso la panchina. La botta alla coscia presa nell'ultima rifinitura, poi, ha soltanto confermato la decisione.



Secondo Il Secolo XIX Quagliarella, chiamato dall'allenatore nel secondo tempo per entrare, dopo una serie di corse e riscaldamento avrebbe sentito ancora dolore, e avrebbe comunicato al tecnico che non sarebbe sceso in campo.