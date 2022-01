Ci sono diversi problemi a centrocampo per mister Roberto D'Aversa in vista della sfida con il Cagliari dell'Epifania. I principali dubbi dell'allenatore della Sampdoria riguardano Silva, Ekdal, Verre e Askildsen, alle prese con acciacchi, rumors di mercato e squalifiche. Ieri, ad esempio, Ekdal e Silva si sono allenati a parte in palestra, per rientrare in forma. Su entrambi, oltretutto, 'pesano' le voci di mercato, tra rinnovo e interessamenti esteri. In particolare pare che Silva, pochi minuti fa, abbia firmato la rescissione del suo contratto con la Samp per accettare i corteggiamenti degli Emirati.



Anche Valerio Verre è stato costretto ad un lavoro differenziato, per smaltire il vecchio infortunio non ancora alle spalle. Askildsen, invece, non ci sarà causa squalifica. Neppure considerato ovviamente Mikkel Damsgaard, alle prese con il recupero in Danimarca. La Samp spera di recuperare almeno un paio di giocatori per l'Epifania, anche perché in questo momento D'Aversa può contare soltanto su Thorsby e Candreva a pieno regime.