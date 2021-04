L'allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della partita di domenica contro il Napoli: "Il futuro? La società conosce il mio pensiero. Abbiamo fatto 26 punti all'andata e dobbiamo cercare di conquistarne altrettanti in questo girone di ritorno. La squadra ci deve provare, in testa ho solo questo e il resto sono solo chiacchiere". Sulla formazione: "Deciderò domenica mattina, anche su Quagliarella e Gabbiadini in attacco. Giocano insieme da tanto tempo e conoscono bene quello che chiedo. Il Napoli? Ha qualità in tantissimi giocatori, ora stanno tutti bene e sono certo che faranno un finale di campionato di primissimo livello".