Claudio Ranieri potrebbe fare di necessità virtù e rispolverare, in occasione della partita con il Verona, un calciatore che pareva finito ai margini della Sampdoria. Il giocatore in questione è Gonzalo Maroni, classe 1999 in prestito dal Boca Juniors e vero oggetto misterioso dei blucerchiati.



Durante la partitella di ieri, Ranieri ha impiegato l'argentino come esterno destro nel centrocampo a quattro, al posto dello squalificato Gaston Ramirez. Il fatto che Thorsby e Linetty non siano al meglio poi sembra aumentare notevolmente le chance di Maroni, che potrebbe essere utilizzato lunedì, dal primo minuto o a gara in corso.



Sono tutte riflessioni che Ranieri svilupperà nei prossimi giorni, e che dipenderanno molto anche dall'assetto tattico della Samp. Maroni sarebbe di fatto l'alternativa a Fabio Depaoli, che per il momento resta in vantaggio nel ballottaggio anche senza essere stato scelto dall'allenatore per gli undici 'titolari' nel match in famiglia.