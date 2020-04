Claudioè un appassionato del pallone. Il tecnico blucerchiato ama visceralmente lo sport che lo ha consacrato, ma di fronte all'emergenza Coronavirus, l'allenatore dellasi tira indietro. "Sono cresciuto con il pallone, frequento questo mondo da 50 anni. Mai dire no a una partita. Ma in un’emergenza come questa bisogna essere seri" ha detto Ranieri a La Repubblica. "Non entro nella polemica, dico cosa dobbiamo aspettarci dalla ripresa:. Come ha detto il mio presidente Ferrero un giocatore non è una macchina che si spegne e si riaccende"."Prima di tornare a giocare ci vorranno" aggiunge Sir Claudio. "Saràperché c’è l’aggravante per chi è stato contagiato dalla malattia. E prima del campo, insisto: massima sicurezza. Poi il via libera. Starà all’allenatore e allo staff capire chi può reggere una gara e chi no.. Cosa già difficile prima del Coronavirus".Ranieri tiene anche ad un aspetto particolare: "Il governo può dire ricominciamo o no, ma spetta ai medici deciderlo. Si è capito che questo virus può dare complicazioni al cuore: prima di tornare ad allenarsi, vale per la Sampdoria e per tutte le squadre è dovere dei medici ridare ad ogni atleta l’idoneità completa.Con la salute - conclude - non si scherza".