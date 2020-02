A due giorni dalla sfida di San Siro contro l'Inter, Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa: "La squadra reagisce bene ogni volta, con la Fiorentina la gara è nata male ma dobbiamo archiviarla e pensare alla prossima gara".



SULLA MENTALITA' - "Non credo sia un problema di mentalità, è un'annata di alti e bassi, ci serve equilibrio".



SU ERIKSEN - "E' un grandissimo giocatore. Un problema? Se lui è un problema, chiudiamo con il calcio".



SULL'INTER - "Perdere a San Siro ci sta, bisogna vedere come ma non ci arrenderemo. Fino alla fine saremo in campo".



SULL'ATTACCO - "Sì, servirà cinismo. Se ci capita un'occasione dobbiamo sfruttarla, quella è la partita perfetta, solo in questo modo potremo fare risultato a San Siro".



SULLE VOCI SULLA SOCIETA' - "Siamo in una bolla ermetica, non ci scalfisce nulla".



SU YOSHIDA - "Titolare? Potrebbe essere. Potrei anche giocare a tre".