La cifra per la cessione di Mikkel Damsgaard, ormai virtualmente completata, oscillerà tra i 17 e i 20 milioni di euro. E’ questo quanto emerge dalla trattativa lampo, andata in scena negli ultimi giorno, che ha coinvolto il talentino danese della Sampdoria. La prima offerta del Brentford, futuro club di Damsgaard, era di 8 milioni: troppo bassa per il Doria, che aveva subito declinato. La squadra inglese, però, si è rifatta sotto, alzando inizialmente sino a 11 più 7 di bonus, per arrivare sino alla proposta di ieri.



Secondo Il Secolo XIX il Brentford ieri ha messo sul piatto circa 14 milioni di fisso più 6 di bonus, di cui tre praticamente certi e tre variabili, arrivando quindi vicino ai 20 milioni chiesti dalla Samp. Damsgaard, pagato 7,75 milioni al Nordsjælland che vanta anche il 12% della futura plusvalenza, frutterà 9 milioni minimo ai blucerchiati, qualcosa di più se dovessero svilupparsi altri bonus. La Samp oltretutto preferisce le operazioni con l’estero, perché sono più snelle dal punto di vista dei pagamenti, rispetto a quelle in Italia che devono fare i conti con i vincoli della camera di compensazione.