Il sogno Lucas Torreira, per la Sampdoria, è sfumato prima ancora di iniziare. Il club blucerchiato però aveva seguito il regista uruguaiano, arrivando addirittura a studiare un'offerta all'Arsenal. Secondo Il Secolo XIX però l'irruzione del Galatasaray ha sparigliato le carte in tavola. Il club turco ha messo sul piatto 5,5 milioni di euro più 1 di bonus per l'ex Fiorentina, cifra che la Samp avrebbe potuto pareggiare e peraltro accettata dai Gunners.



A fare la differenza però è stato principalmente l'ingaggio da top player offerto a Torreira, Da Istanbul hanno proposto al calciatore classe 1996 3,3 milioni di euro a stagione per tre anni, con un'opzione per il quarto anno. Si tratta di un contratto a cui il procuratore e il ragazzo hanno ovviamente subito detto 'sì', facendo tramontare l'ipotesi Doria.