L'ormai ex allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri ha ribadito ieri sera un concetto importante. Il mister blucerchiato ha detto di non aver accettato il rinnovo per una mancanza di progettualità, e per l'assenza degli elementi necessari a proseguire il rapporto insieme.



Il Secolo XIX di oggi racconta un retroscena relativo alla vicenda, utile per far capire quale è la progettualità di cui parla il tecnico. Secondo il quotidiano, Ranieri avrebbe giudicato inaccettabile arrivare a fine maggio senza conoscere il nome del direttore sportivo e del responsabile scouting con cui avrebbe collaborato nella stagione 2020-2021.



Inoltre, l'allenatore avrebbe ritenuto un controsenso l'inserimento nel suo contratto di un bonus per l'ottavo posto in classifica, dopo aver dichiarato apertamente di dover concretizzare cessioni per almeno cinquanta milioni di euro.