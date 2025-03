Sampdoria, riaprirà il bar al Mugnaini. E c'era chi voleva aprire una 'champagneria'

AFP via Getty Images

Dopo quasi un anno di chiusura, il bar "3 Campanili" di Bogliasco, al Mugnaini, è vicino alla. La Sampdoria, proprietaria dei locali, sta valutando due proposte finali di affitto e gestione. Una arriva dalla genovese "", che ha già curato eventi per la Samp in passato, mentre l'altra potrebbe provenire da unaNei mesi scorsi, il presidente Manfredi ha lavorato attivamente alla ricerca di un nuovo gestore, coinvolgendo il direttore marketing Donati, Messina e Silvani.Tra le ipotesi valutate, c'è stata anche l'idea di trasformarlo in una, idea proposta da un soggetto di Milano ma mai concretizzata. Ora, finalmente, la situazione si è sbloccata: il locale necessita di lavori di ristrutturazione, ma l'obiettivo è riaprire per l'estate, restituendo così un punto di riferimento importante alla comunità blucerchiata, scrive Il Secolo XIX.

Il bar ha rappresentato per anni un punto di riferimento per il settore giovanile e i dirigenti della Sampdoria, con la terrazza utilizzata perDopo la chiusura forzata dell'altro bar con l'arrivo di Ferrero, il "3 Campanili" era rimasto l'unico locale a servire l'area del Poggio. Tuttavia, dalla cessazione dell'ultima gestione nell'estate del 2024, non c'è stato più alcun servizio disponibile.