La Sampdoria riflette sul futuro di Valerio Verre. Prima dell’apertura del mercato si pensava che il centrocampista fosse ormai destinato al Verona, che però ha deciso di non riscattarlo lasciando a Genova. Da settimane il giocatore scuola Roma viene considerato sicuro partente, anche se durante il ritiro le sue prestazioni in amichevole e il suo piede delicato hanno impressionato positivamente i tifosi blucerchiati.



E così, nelle ultime ore, Verre si è trasformato in un interrogativo di mercato per la Samp. Le sue caratteristiche sono abbastanza uniche all’intero dei centrocampisti, e secondo Il Secolo XIX potrebbe anche restare per garantire a Ranieri nuove soluzioni nel reparto.