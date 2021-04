Da anni ormai Fabio Quagliarella si conferma come un giocatore imprescindibile per la Sampdoria. Anche in questa stagione, nonostante le 38 primavere, l'attaccante stabiese sta disputando un campionato d'alto livello. Con il gol al Milan, il numero 27 è arrivato in doppia cifra, per la quinta volta consecutiva, dimostrando di avere ancora una condizione invidiabile. Quagliarella vorrebbe giocare un altro anno, e preferirebbe farlo a Genova.



Secondo La Gazzetta dello Sport nelle scorse settimane ci sarebbe stato un primo contatto tra l'attaccante e il presidente Massimo Ferrero per abbozzare un discorso, ma la conversazione si sarebbe arenata. I tempi però adesso sono maturi, il raggiungimento dei 10 gol è l'ennesimo traguardo invidiabile, e Quagliarella vorrebbe capire se potrà vestire ancora la maglia blucerchiata e chiudere qui la carriera.