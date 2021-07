Pronta una vera e propria rivoluzione all’interno del settore giovanile della Sampdoria, pronto ad affrontare uno stravolgimento come in numerosi dei comparti dirigenziali blucerchiati. Per il momento non sono ancora stati ancora definiti i ruoli dell’organigramma e gli incarichi per la stagione 2021/2022, in particolare quelli che saranno ricoperti da Enrico Nicolini e Giovanni Invernizzi.



Il ruolo del Netzer, scrive Il Secolo XIX, verrà definito nei prossimi giorni. Invernizzi invece è ancora in stallo: si attende che l’ex calciatore blucerchiato si liberi dal suo rapporto con lo Spezia (la risoluzione è attesa a breve) per poi diventare responsabile del settore giovanile blucerchiato.