Sampdoria, se non arriva Valoti l'alternativa è Soriano

Lacontinua la sua ricerca di un tassello fondamentale per il centrocampo, un giocatore in grado di fungere da raccordo tra la mediana e l'attacco. Il nome in cima alla lista dei desideri resta quello di Mattia, centrocampista classe 1993 attualmente al. Valoti, ex Pisa, è reduce da un'ottima stagione in Serie B, conclusa con 10 gol, un bottino importante per un centrocampista.Già seguito in estate dalla Sampdoria, il club blucerchiato aveva però deciso di virare su altre priorità, concentrandosi sull'acquisto del portiere Silvestri. Ora, però, i contatti con il Monza e con l'entourage del giocatore sembrano essere stati ripresi con decisione. Secondo indiscrezioni, la Samp avrebbe trovato unsia con il club brianzolo sia con Valoti sulla base di un contratto di 18 mesi. Tuttavia, nonostante le premesse positive, il trasferimento non si è ancora concretizzato, lasciando la dirigenza doriana in una posizione di attesa e cautela.

Nel frattempo, a Genova ha iniziato a circolare un'alternativa: Roberto. Il centrocampista, ex Bologna, attualmente milita nella, che lo ha ingaggiato da svincolato. Con la maglia granata, Soriano ha totalizzato 16 presenze e 2 gol in questa prima parte di stagione, mostrando di poter essere ancora un elemento utile e duttile. Al momento, però, secondo Il Secolo XIX non sembra esserci un interesse concreto da parte della Sampdoria. Si tratterebbe più che altro di unpreliminare, una sorta di piano B da tenere in considerazione qualora l’operazione Valoti non dovesse decollare. L'eventuale trattativa per Soriano potrebbe quindi prendere quota soltanto nelle ultime fasi del mercato.