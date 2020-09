Gli innesti previsti per la Sampdoria, secondo Massimo Ferrero, dovrebbero essere due, ossia un mediano e una punta. Il club blucerchiato però prima deve vendere, ormai è arcinoto, prima di muoversi in entrata. Tra le possibili uscite, però, figurano anche due terzini, ossia Bartosz Bereszynski e Nicola Murru.



In caso il terzino destro polacco o il laterale mancino italiano dovessero lasciare Genova, scrive Il Secolo XIX, la Samp potrebbe prendere in considerazione anche un altro movimento in entrata, ossia quello di un difensore in grado di sostituire i partenti.