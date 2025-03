Sampdoria, Semplici: "Ogni pareggio per noi è una mezza sconfitta. Playoff?Promesse non verificate"

Getty Images

Leonardoha analizzato il pareggio per 1-1 tra Bari enella conferenza stampa post-partita, esprimendo sia soddisfazione per la prestazione della squadra che rammarico per il mancato successo. Si parrte dalla prestazione della squadra: "Siamo dispiaciuti. La squadra ha mostrato, ha creato tanto, soprattutto nel primo tempo. Ai ragazzi ho fatto i complimenti, il Bari è tosto, è merito nostro se li abbiamo messi in difficoltà. Ma potevamo essere più cinici e fortunati perché non abbiamo concesso nulla, a parte il gol in una situazione occasionale. Spiace per i tifosi, venuti in gran numero".

Sulla crescita della squadra: "Meritavamo la vittoria. Stiamo crescendo, la prestazione c'è stata. Mi ha fatto piacere vedere i ragazzi molto dispiaciuti alla fine: stanno acquisendo consapevolezza di essere squadra e che potevamo ottenere di più". Sul sogno playoff: "Purtroppo no. Sogno playoff?Da persona che conosce il calcio, credo sia giusto vivere gara dopo gara, conquistare qualche vittoria in primis per staccare quelli dietro" riporta Il Secolo XIX. "Poi è chiaro che alla Samp devi avere, cerco di trasmetterla ai calciatori. Chiaro, se alleni Samp o Bari i pareggi si vivono come mezze sconfitte. Ma vedo un'identità di squadra migliore. C'erano problemi, li stiamo eliminando. Ora possiamo giocarcela con tutti. E continuiamo per il nostro obiettivo: risalire la classifica".

Sulle scelte dei cambi: "Sì, i cambi potevano essere fattiperò secondo me in quel momento la squadra stava facendo bene e andare a toccare certe situazioni... abbiamo variato la posizione Akinsanmiro e Oudin, ho cercato di cambiare con quelli in campo. Non dimentichiamoci che il Bari è una buona squadra".Sulla strategia tattica: "L'idea era di far uscire il lorodifensivo tenendo Oudin tra Simic e Benali, senza sapere chi dovesse prenderlo. Loro giocavano sull'uomo, abbiamo cercato di togliergli i riferimenti per scombussolargli i piani". Sul rendimento dei singoli: "Buona gara. Dorval ha qualità".

Sui rimpianti stagionali: "Rimpianti?Certo all'inizio in difesa eravamo contati, c'era la situazione dei portieri. L'unico rimpianto è il Cesena: non dovevamo perdere. Per il resto da terzo allenatore, col clima che ho trovato, ho tenuto botta, all'inizio non era facile e i piccoli passi, i pareggi, ci hanno tenuto in vita anche se in generale sono il primo a cui non piace tutto ciò. Ora bisognerebbe metterci qualcosa di diverso per i tre punti ma vedo miglioramenti. E sono contento di affrontare squadre di valore, come il Palermo sabato".