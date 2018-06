La Sampdoria sa già che molto probabilmente dovrà fare a meno in estate di Lucas Torreira, regista uruguaiano corteggiato da mezza Serie A, e pure in Europa. Il centrocampista classe 1996 non piace soltanto alle squadre italiane, su di lui ci sono anche numerose società inglesi, tedesche e spagnole. Sostituirlo non sarà semplice, ma a Corte Lambruschini ragionano già sugli eventuali sostituti.



Uno dei nomi che la Samp segue da tempo è quello di Stefano Sensi, regista del Sassuolo che riscuote l'ampio gradimento di Marco Giampaolo. Il calciatore classe 1995 oltretutto avrebbe un vantaggio: a differenza di altri calciatori provenienti dall'estero, conosce già la Serie A. Non ci sarebbe quindi bisogno della fase di adattamento fisiologica per i giovani provenienti da altri campionati. Altro profilo che piace alla Samp è Marko Rog, del Napoli. Quando il club azzurro e quello blucerchiato si sono incontrati per Torreira, hanno discusso anche del futuro del regista croato. Per il momento, il Napoli ha chiuso ad una sua eventuale cessione, ma potrebbe essere inserito in un'eventuale trattativa per Torreira.