Un giocatore che piace molto alla Sampdoria è il centrocampista Karol Linetty. A dicembre, il polacco sembrava ad un passo dal club blucerchiato, e anche in questo inizio estate si parla molto del calciatore del Torino per il club blucerchiato. In realtà, però, si sarebbe inserita nella corsa a Linetty un'altra società.



Si tratterebbe dello Spezia, che è alla ricerca di un giocatore con quelle caratteristiche e potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Maggiore, per facilitare la trattativa con i granata. Da quello che filtra, però, Linetty avrebbe messo in cima alla sua lista di preferenze la Samp. Bisognerà presumibilmente attendere ancora prima della definizione dell'eventuale trattativa. Il Doria ha una rosa molto folta, deve cedere gli esuberi per poter fare mercato e lo Spezia potrebbe tentare di approfittare di questo lasso di tempo per inserirsi e provare lo 'sgambetto'