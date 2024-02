Sampdoria, si infortuna anche Giordano: ecco cosa si teme

In casa Sampdoria l'ennesimo infortunio in una stagione da incubo ha fatto rizzare le orecchie allo staff sanitario doriano. A fermarsi, ieri durante l'allenamento è stato Simone Giordano, terzino classe 2001 vero e proprio titolarissimo della squadra di Andrea Pirlo, impiegato sia come quarto di difesa a sinistra che come mezz'ala nel corso di questa stagione, in cui l'allenatore spesso è stato costretto ad inventare soluzioni di fortuna visto il cumulo di acciacchi della Samp.



Il laterale mancino, peraltro squalificato per la prossima gara vista l'espulsione rimediata con il Pisa, ha alzato bandiera bianca nella seduta di giovedì dei blucerchiati. Il report medico parlava di un "trauma contusivo al piede sinistro", una forte botta insomma. Per Giordano però il club teme qualcosina di più.



Secondo Il Secolo XIX Giordano potrebbe aver rimediato anche una microfrattura all'osso. Con una rottura di questo genere è possibile giocare, prendendo le dovute accortezze, anche se il rischio che le prestazioni del ragazzo ne risentano esiste. La sua situazione dovrà essere soppesata con attenzione dallo staff sanitario.