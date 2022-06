A volte ritornano. E' il caso, ad esempio, di Andrea Petagna, centravanti del Napoli che la scorsa estate fu ad un passo dalla Sampdoria. La trattativa, però, saltò all'ultimo e i blucerchiati virarono su Caputo. Oggi invece i rumors sul centravanti azzurro in ottica genovese tornano a circolare a Genova, anche se l'affare si preannuncia piena di ostacoli.



Secondo Sportmediaset il nodo principale riguarda la formula. La Samp potrebbe proporre al Napoli un prestito con diritto di riscatto, mentre De Laurentiis prenderà in considerazione soltanto una cessione a titolo definitivo, ma i costi di un simile scenario non sono sostenibili per la Samp. L'altra opzione, invece, è quella di una permanenza di Petagna all'ombra del Vesuvio.