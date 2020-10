I tifosi della Sampdoria scalpitano per vedere Adrien Silva in azione in mezzo al campo con la maglia numero 5 blucerchiata, specialmente dopo la presentazione in pompa magna organizzata ieri dal club doriano con un bel video girato interamente nella suggestiva location di Castello d’Albertis. Anche le prime parole di un Silva molto carico hanno gasato i tifosi, che sperano di consegnare le chiavi del centrocampo al Campione d’Europa fortemente voluto da Claudio Ranieri.



Silva attualmente si sta regolarmente allenando con i compagni, mettendo in mostra tutta la sua qualità e tecnica. C’è una perplessità, piuttosto logica e legata alla condizione atletica del calciatore. Silva infatti non gioca una partita ufficiale dal 22 febbraio, quando è sceso in campo per l’ultima volta contro il Digione. Silva ha poi saltato le due gare successive del Monaco, non essendo convocato per la sfida con il Reims e rimanendo in panchina nei 90 minuti disputati dai biancorossi con il Nizza il 7 marzo. Da lì in poi è scattato il lockdown, Silva ha fatto ritorno in Inghilterra dove però non è stato preso in considerazione dal Leicester.



Sabato, al cospetto della Lazio, Silva farà molto probabilmente il suo esordio in Serie A e con la Sampdoria. Ranieri in questi giorni sta valutando se lanciarlo subito nella mischia, come aveva fatto a suo tempo ad esempio con Bertolacci appena arrivato a Genova, o se utilizzarlo a gara in corso puntando magari sulla solidità di altri compagni considerando il tasso di difficoltà del match.