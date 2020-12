Dopo parecchi mesi di lontananza dal campo alla ricerca del ritmo partita, il centrocampista dellaAdrienha ripreso confidenza e sempre maggior minutaggio con i blucerchiati: "Fisicamente mi sento sempre meglio, ora sto giocando con maggiore continuità, e mi mancava proprio questo per tornare a raggiungere i miei livelli.e il discorso vale pure per la mia famiglia, con quelle piccole cose che servono per stare bene" ha detto a La Gazzetta dello Sport.Cosa ha contribuito alla scelta? "Credo che sia stata una concomitanza di più fattori.con entusiasmo, convinto che io potessi aggiungere qualcosa alla squadra. La storia del Leicester appartiene al passato. Prima di dire sì alla Sapdoria, ho parlato con Bruno Fernandes, Bruno Alves e pure Veloso. Tutti e tre conoscono bene questo Paese, mi hanno spiegato Quanto sia competitiva la A. Era ciò di cui avevo bisogno per tornare ad alti livelli e pronto perGli obiettivi di Silva sono abbastanza chiari: "Fino a questo punto della mia carriera il successo nell’Europeo è stato l’apice. Fu una vittoria costruita a piccoli passi e nel tempo. Nel Portogallo erano passati tanti grandi calciatori, ma senza vincere nulla: si faticava a credere che la mia nazionale potesse salire così in alto. Ma hA, che mi ha sorpreso per intensità e competitività. Devo capire a fondo l’idea di gioco di Ranieri, ma penso di poter aggiungere altra qualità. Nella Sampdoria conta il gruppo. Io sono uno dei tanti, qui ci sono individualità notevoli, ma perché tutto funzioni deve essere fluido il gioco. Poi l’obiettivo resta salire il più in alto possibile".non lo sento spesso, ma in nazionale, ricordo bene quanto fosse contento quando ci parlò del suo trasferimento in Italia. Ho un buon rapporto con lui. È un capitano vero, non solo perché indossa la fascia, ma pure per l’atteggiamento giusto. La Samp? Mai avevo trovato un ambiente così famiglia, ma al tempo stesso molto organizzato. Mi hanno accolto tutti benissimo, e ciò rappresenta un incentivo in più per sacrificarmi e aiutare i compagni".