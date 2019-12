Alla fine, la giornata di ieri non ha portato nessun confronto in casa Sampdoria. Il tanto atteso summit di mercato previsto per la ripresa degli allenamenti infatti non si è tenuto, anzi, Claudio Ranieri e la dirigenza si sono dati appuntamento all'inizio della settimana prossima, quando il tecnico incontrerà i vertici di Corte Lambruschini per pianificare le mosse di mercato.



Due le situazioni più intricate da sciogliere. Una, come previsto, riguarda l'attacco. Qui la strategia della Sampdoria ruota attorno al nome di Caprari, che probabilmente sarà sacrificato per fare cassa. L'ex Pescara potrebbe essere inserito in qualche scambio, ad esempio con la Spal o l'Atalanta, ma occhio anche alla pista Sassuolo, dove peraltro gioca un pallino blucerchiato, ossia Defrel.



L'altro nodo è quello legato all'infortunio di Ferrari. La Samp in teoria come centrale si era garantita Murillo in estate, ma una difesa composta dal colombiano e Colley, con possibile rincalzo Chabot, non offre sufficienti garanzie. Il Doria dovrà garantirsi quindi almeno un altro possibile titolare, e potrebbe essere necessario anche l'innesto di un ulteriore centrale in caso di partenza di Regini.