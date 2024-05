Sampdoria, sondaggio con la Roma per Darboe. Kasami bis in dubbio

Getty Images

Le grandi manovre della, in vista della prossima stagione, sono già partite. Il club blucerchiato in questo campionato aveva molto giocatori in prestito, e questa è una situazione su cui riflettere attentamente perché parecchi di questi elementi erano cruciali per lo scacchiere tattico di mister Pirlo. A centrocampo ad esempio è stato da subito impattante Ebrima. Il ragazzo classe 2001 era arrivato a gennaio in prestito dalla, dopo che il giocatore aveva disputato la prima parte di stagione, senza troppa fortuna, in Austria nel Lask. A Genova il gambiano ha trovato l'ambiente ideale: Pirlo gli ha subito dato fiducia, lui ha ricambiato con prestazioni importanti convincendo tutti.

Purtroppo per la Samp, il carattere del suo trasferimento (a titolo temporaneo) potrebbe impedire al club doriano di godersi Darboe anche nella prossima stagione. Gli uomini mercato blucerchiati però starebbero cercando un modo per riavere la mezz'ala anche per il campionato 2024/2025. Secondo Il Secolo XIX il Doria avrebbe effettuato un, la palla adesso passerà al club giallorosso che dovrà riflettere sul da farsi.Situazione diversa quella di Pajtim. Il giocatore, arrivato da svincolato, inizialmente era un punto fermo della formazione ligure, nelle ultime giornate però era un po' uscito dalle rotazioni della Samp. In teoria, il suo rinnovo è già scattato, essendo subordinato al raggiungimento di un certo numero di presenze, già totalizzate dallo svizzero. Di recente si era parlato però di un 'mal di pancia' di Kasami, la sua permanenza quindi resta in forse, almeno per il momento. Si tratta di un nodo che andrà sciolto quanto prima.