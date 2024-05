Sampdoria, Leoni piace al Torino: può essere ceduto subito e tenuto in prestito

Getty Images

Le grandi riflessioni in casain vista del mercato della prossima estate sono iniziate. La finestra di trasferimenti si preannuncia calda: i blucerchiati dovranno mantenere l'equilibrio tra entrate e uscite, e contemporaneamente allestire una squadra capace di riportare in Serie A direttamente la formazione di Pirlo. Le prime riflessioni riguardano la difesa, e in particolare il futuro del giovanissimo GiovanniIl baby centrale classe 2006, arrivato a gennaio dal Padova, gode della fiducia di Pirlo e della società. Leoni ha giocato partite di livello da titolare, pur essendo alla sua prima esperienza tra i 'grandi'. La personalità e la tranquillità del giocatore hanno impressionato la Samp, che lo aveva prelevato in prestito con diritto di riscatto, fissato ade che è intenzionata a versare al club veneto quanto pattuito a suo tempo per assicurarsi il cartellino del ragazzo.

Ovviamente, Leoni ha già suscitato parecchio interesse, anche dalla Serie A. In particolare a seguirlo sarebbe il, che lo aveva monitorato anche con il suo ds Vagnati in alcune partite. Secondo Il Secolo XIX, una possibilità che la Samp potrebbe vagliare sarebbe quella diad una società interessata, portando soldi all'indicatore di liquidità, concordando però con gli eventuali acquirenti di riaverlo in prestito nel prossimo campionato.