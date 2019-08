Continua la caccia al vice Quagliarella per la Sampdoria, impegnata ieri sera in Coppa Italia ma sempre molto attiva sul mercato. Questa settimana i blucerchiati proveranno a chiudere qualche colpo in entrata, scelti in un elenco dove resistono due nomi noti, ossia quelli di Stepinski e di Giovanni Simeone, ma tra quali si registra anche una new entry, ossia Kasper Dolberg.



Secondo Il Secolo XIX i blucerchiati starebbero provando ad arrivare al gioiello classe 1997 di proprietà dell'Ajax, approfittando del fatto che la trattativa tra i Lancieri e l'Hoffenheim per portarlo in Bundesliga è naufragata. Il nazionale danese però, reduce da una stagione con 11 gol e 5 assist nel massimo campionato olandese, sembra ormai prossimo ad un trasferimento al Nizza, dal momento che ieri sera la squadra francese avrebbe trovato l'accordo per un trasferimento a titolo definitivo del calciatore sulla base di 25 milioni di euro.



Il candidato numero uno quindi per l'attacco doriano resta Simeone, nonostante l'interessamento per Stepinski. Lo stesso Ferrero, spesso in contatto con Pradé, starebbe cercando di imbastire uno scambio con Gabbiadini. L'operazione non sembra convincere però i vari protagonisti della trattativa. Simeone infatti non è particolarmente entusiasta all'idea di vivere una stagione all'ombra di Quagliarella, e potrebbe accettare solo di fronte ad un cambio di formula, da prestito a trasferimento a titolo definitivo. Dall'altra parte invece Di Francesco non pare intenzionato a perdere Gabbiadini, specialmente a pochi giorni dall'inizio della Serie A, avendo per di più gli uomini contati sulle corsie.