L'idea di riportare a Genova Roberto Soriano è più di una suggestione per la Sampdoria. Il club blucerchiato da qualche giorno sta seguendo il centrocampista ex Bologna, appena svincolato. Il calciatore, cresciuto tra le giovanili del Bayern Monaco e quelle blucerchiate, piace a Radrizzani che però deve valutare con attenzione le prossime mosse a livello di ingaggi e di acquisti.



Il problema principale, per quanto riguarda Soriano, è proprio quello del contratto pesante. L'anno scorso a Bologna il giocatore classe 1991 percepiva uno stipendio netto da 1,5 milioni a stagione, quasi 3 lordi l'anno. Cifra ovviamente fuori portata per la Samp in Serie B. Soriano dovrebbe abbassare notevolmente il suo ingaggio, riducendolo quasi ad un terzo. Inoltre, non mancano le società in Serie A interessate a lui: recentemente ad esempio si è mossa la Salernitana.